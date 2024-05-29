Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti 65. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Kıvılcım’ın doğum günü partisinde Giray ve Doğa dans ediyor
Kızılcık Şerbeti 65. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Kıvılcım’ın doğum günü partisinde Giray ve Doğa dans ediyor
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 31 Mayıs Cuma günü 65. bölümle izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta 65. bölümü ile izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünden önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 65. Bölümünde neler olacak?
Görkem’in, Nilay’a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır.
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Doğa ve Giray’ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa’ya yardımcı olmaktadır.
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Sönmez’in telefonla dolandırılması çok moralini bozar.
Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir.