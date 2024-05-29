Kızılcık Şerbeti 65. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Kıvılcım’ın doğum günü partisinde Giray ve Doğa dans ediyor

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 31 Mayıs Cuma günü 65. bölümle izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti 65. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Kıvılcım’ın doğum günü partisinde Giray ve Doğa dans ediyor - Resim : 1

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta  65. bölümü ile izleyici ile buluşacak.  Dizinin yeni bölümünden önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti 65. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Kıvılcım’ın doğum günü partisinde Giray ve Doğa dans ediyor - Resim : 2

Kızılcık Şerbeti'nin 65. Bölümünde neler olacak?

Görkem’in, Nilay’a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır.

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Kızılcık Şerbeti 65. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Kıvılcım’ın doğum günü partisinde Giray ve Doğa dans ediyor - Resim : 3

Doğa ve Giray’ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa’ya yardımcı olmaktadır.

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Kızılcık Şerbeti 65. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Kıvılcım’ın doğum günü partisinde Giray ve Doğa dans ediyor - Resim : 4

Sönmez’in telefonla dolandırılması çok moralini bozar.
Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir.