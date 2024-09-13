Kızılcık Şerbeti 67. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Alev doğum yaparken ölüyor
Kızılcık Şerbeti hasreti bitiyor... Sevilen dizi 67. bölümü ile bugün izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bugün yeni sezonu ile tekrar izleyicisi karşısına çıkıyor.
Sezon finali ile büyük merak uyandıran Kızılcık Şerbeti 67. bölüm ile ekrana geri dönüyor. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 67. Bölümünde neler olacak?
Ünallar’ın evine bomba düşmüş gibidir. Öğrendikleri gerçek tüm ilişkileri derinden sarsmış, herkes birbirine düşman kesilmiştir. Ancak ilk olarak öncelik Görkem’in sağlık durumudur.
Olaylı gecenin devamında Görkem’in hastaneye yetiştirilmesi ve onun Fatih’e yaptığı şantaj neticesinde durumu kurtarma değilse de vakit kazanma hesaplarını yaşarlar.