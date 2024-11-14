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Kızılcık Şerbeti 76. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Fatih-Doğa ilişkisi gitgide yükseliyor
Kızılcık Şerbeti 76. bölümü ile Cuma günü izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 76.. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 76. Bölümünde neler olacak?
Hiç günahı olmadığı halde Görkem’in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir.
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Evine dönen Nilay, Doğa’nın evinde gördüklerini Fatih’e anlatır. Doğa’nın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray’ın evinde alır.