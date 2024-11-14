Kızılcık Şerbeti 76. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Fatih-Doğa ilişkisi gitgide yükseliyor

Kızılcık Şerbeti 76. bölümü ile Cuma günü izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 76. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Fatih-Doğa ilişkisi gitgide yükseliyor - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 76.. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 76. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Fatih-Doğa ilişkisi gitgide yükseliyor - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti 76. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Fatih-Doğa ilişkisi gitgide yükseliyor - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 76. Bölümünde neler olacak?

Hiç günahı olmadığı halde Görkem’in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir.

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Kızılcık Şerbeti 76. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Fatih-Doğa ilişkisi gitgide yükseliyor - Resim : 4

Evine dönen Nilay, Doğa’nın evinde gördüklerini Fatih’e anlatır. Doğa’nın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray’ın evinde alır.