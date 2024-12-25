Kızılcık Şerbeti 82. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti 82. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 82. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin82. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 82. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti 82. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 82. Bölümünde neler olacak?

Görkem’in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar’ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir.

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Kızılcık Şerbeti 82. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa’dan özür dilerken, Abdullah da Fatih’i karşısına alarak günah çıkarır.