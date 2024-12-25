Kızılcık Şerbeti 82. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 82. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
1 / 21
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin82. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
2 / 21
Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
3 / 21
Kızılcık Şerbeti'nin 82. Bölümünde neler olacak?
Görkem’in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar’ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir.
4 / 21
Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa’dan özür dilerken, Abdullah da Fatih’i karşısına alarak günah çıkarır.