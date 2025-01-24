Kızılcık Şerbeti 85. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı
Kızılcık Şerbeti 85. bölümü ile bugün izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 85. bölümü ile bugün ekranda olacak.
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Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 85. Bölümünde neler olacak?
Abdullah ve Işıl’ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur.
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Asude’nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz’ın, Nursema’ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner. Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile.