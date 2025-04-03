Kızılcık Şerbeti 95. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti 95. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 95. bölümü ile yarın ekranda olacak.
Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 95. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 95. Bölümünde; Kıvılcım’ın geçirdiği rahatsızlık bebeğe bir zarar vermeden atlatılmıştır. Başta Kıvılcım ve Ömer olmak üzere herkes son derece mutlu olur.
Doğa ve Fatih’in temelli olarak eve dönmüş olmaları Pembe ve Nilay’ın eline büyük bir koz vermiştir. Her ikisi de her fırsatta Doğa’ya yüklenecektir. Bu arada ödediği tatil parasını geri almak için harekete geçen Doğa, yapacağı işlerle başını bir kez daha belaya sokacaktır.