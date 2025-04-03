Kızılcık Şerbeti 95. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Doğa ve Fatih’in temelli olarak eve dönmüş olmaları Pembe ve Nilay’ın eline büyük bir koz vermiştir. Her ikisi de her fırsatta Doğa’ya yüklenecektir. Bu arada ödediği tatil parasını geri almak için harekete geçen Doğa, yapacağı işlerle başını bir kez daha belaya sokacaktır.