Kızılcık Şerbeti 97. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 97. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 97. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı diziden yeni görüntüler yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 97. Bölümünde neler olacak?
Pembe’nin ölümü sonrası tüm aile yastadır. Herkes acılar içindedir ancak Mustafa’nın anne ölümünü kaldıracak gücü yoktur.
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Agresif ve saldırgan bir kişiliğe dönüşür. Evdeki herkese kötü davranmaya, ölümden onların suçlu olduğunu söylemeye başlar. Kimse ne yapacağını bilemezken onu alttan almaya çalışırlar.