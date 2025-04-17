Kızılcık Şerbeti 97. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti 97. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 97. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 97. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 97. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç  ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı diziden yeni görüntüler yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti 97. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 97. Bölümünde neler olacak?

Pembe’nin ölümü sonrası tüm aile yastadır. Herkes acılar içindedir ancak Mustafa’nın anne ölümünü kaldıracak gücü yoktur.

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Kızılcık Şerbeti 97. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Agresif ve saldırgan bir kişiliğe dönüşür. Evdeki herkese kötü davranmaya, ölümden onların suçlu olduğunu söylemeye başlar. Kimse ne yapacağını bilemezken onu alttan almaya çalışırlar.