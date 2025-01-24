Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 24 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti her Cuma akşamı Show TVekranlarına izleyici karşısına çıkıyor. Bolu yangın faciasından dolayı bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler ise şimdi Kızılcık Şerbeti’ne çevrildi.

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN VAR MI?

Kızılcık Şerbeti 85. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin resmi Instagram sayfasından "#KızılcıkŞerbeti yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de @showtv’de!" şeklinde duyuruldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kızılcık Şerbeti (@kizilcikserbetitv)'in paylaştığı bir gönderi

Kızılcık Şerbeti 85. Bölümde Neler Olacak?



Abdullah ve Işıl’ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur.

Asude’nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz’ın, Nursema’ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner. Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile.

Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister.

Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım’ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

Bu arada Nursema, İlhami’ye açılacak ancak ondan karşılık alamayınca çok üzülecektir. Tüm bu gerilimler içindeki Nursema’nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe’nin İlhami’ye giderek hesap sorması işi iyice çığırından çıkaracaktır.