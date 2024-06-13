Kızılcık Şerbeti bu sezondan akıllarda kalan sahneleri derledik

Haber: Elele.com.tr ÖZEL

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonu da bitti ve dizi sezon finali yaptı. Yeni sezon için daha çoook var. Hazor beklemedeyken ikinci sezonda en akıllarda kalan olayları hatırlamaya ne dersiniz? Hadi başlayalım... İlk akıllarda kalan olay, Doğa’nın ikizlerinden birini kaybetmesi ve yıkılması.