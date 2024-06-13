Kızılcık Şerbeti bu sezondan akıllarda kalan sahneleri derledik
Kızılcık Şerbeti hafızaları kazınan sahneleri ile bir sezonu daha geride bıraktı. Biz de sizler için bu sezonda akıllarda kalan bazı sahneleri derledik. Gelin birlikte o zamanları tekrar hatırlayalım...
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Haber: Elele.com.tr ÖZEL
Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonu da bitti ve dizi sezon finali yaptı. Yeni sezon için daha çoook var. Hazor beklemedeyken ikinci sezonda en akıllarda kalan olayları hatırlamaya ne dersiniz? Hadi başlayalım... İlk akıllarda kalan olay, Doğa’nın ikizlerinden birini kaybetmesi ve yıkılması.
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Fatih’in Doğa’yı polislere teslim edip perişan halde bırakıp bebeğiyle gittiği sahne.
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Doğa, Fatih'in şartlarını kabul ederek Ünal'ların evine geri dönmesi ve Kıvılcım'ın yıkılması.
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Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri’yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alması.