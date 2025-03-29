Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu

Cuma günleri izleyenleri ekranların karşısına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara kısa süreli veda edecek. Dizinin sezon finali tarihi belli oldu.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu - Resim : 1

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma günleri izleyenleri ekranların karşısına kilitlemeye devam ediyor. Dizi 4. sezon onayını da aldı. 

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Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu - Resim : 2

Her bölümünde şaşırtıcı olaylar örgüsünün yaşandığı dizi, ekranlara kısa süreliğine veda edecek. 

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Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sezon final tarihi kesinleşti.

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Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu - Resim : 4

Geçen haftalarda yönetmeni değişen ve Aydın Bulut’la ekran yolculuğuna devam eden Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek 103. Bölümüyle 3. Sezonunu tamamlayacak.