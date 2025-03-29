Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu
Cuma günleri izleyenleri ekranların karşısına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara kısa süreli veda edecek. Dizinin sezon finali tarihi belli oldu.
1 / 5
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma günleri izleyenleri ekranların karşısına kilitlemeye devam ediyor. Dizi 4. sezon onayını da aldı.
2 / 5
Her bölümünde şaşırtıcı olaylar örgüsünün yaşandığı dizi, ekranlara kısa süreliğine veda edecek.
3 / 5
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sezon final tarihi kesinleşti.
4 / 5
Geçen haftalarda yönetmeni değişen ve Aydın Bulut’la ekran yolculuğuna devam eden Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek 103. Bölümüyle 3. Sezonunu tamamlayacak.