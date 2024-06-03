Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan iki ayrılık daha! O isimler de veda ediyor

Ceren Yalazoğlu Karakoç, rol arkadaşı Serkan Tınmaz'a sosyal medya hesabından paylaşım yaparak veda etti.

Paylaşımında "Benim canım, projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu hep bana yaşattın. Yeni maceralarımıza, seni çok seviyorum." sözlerine yer verdi.