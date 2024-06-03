Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan iki ayrılık daha! O isimler de veda ediyor
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti bu cuma sezon finali yapacak. Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz'ın ardından diziden ayrılacak iki isim belli oldu.
Melis Civelek ve Zeynep Gür‘ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sevilen dizi bu cuma sezon finali yapacak.
Dizide Umut’a hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr’ı canlandıran Yiğit Kirazcı’nın veda edeceği daha önce belli olmuştu.
Ceren Yalazoğlu Karakoç, rol arkadaşı Serkan Tınmaz'a sosyal medya hesabından paylaşım yaparak veda etti.
Paylaşımında "Benim canım, projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu hep bana yaşattın. Yeni maceralarımıza, seni çok seviyorum." sözlerine yer verdi.
Cuma günlerinin rekortmen dizisinde iki ayrılık daha yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine geçen günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev’i Müjde Uzman ekibe veda edecek.