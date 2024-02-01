'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçen cuma günü beyin kanaması geçirmiş ardından acilen ameliyata alınmıştı. Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanan ve ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi.
Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
"Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir.
"Bugün itibariyla klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir."