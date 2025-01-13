Kızılcık Şerbeti dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 83. bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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Büyük ilgiyle takip edilen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündemde.
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Dizinin resmi Instagram hesabından 83. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.