Kızılcık Şerbeti setinden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin 50. Bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Ekranda büyük bir ilgiyle izlenen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündemde. Sevilen dizinin 50. Bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 50. Bölümünde Neler Olacak?
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