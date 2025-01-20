Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 84. bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
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Ekranda büyük bir ilgiyle izlenen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündemde.
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Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.