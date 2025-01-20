Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 84. bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 1

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu  gibi isimlerin yer aldığı SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.  

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Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 2

Ekranda büyük bir ilgiyle izlenen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündemde.

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Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 3

Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 4

Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.  