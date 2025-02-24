Kızılcık Şerbeti setinden yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 89. bölümünden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 89. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.
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Kızılcık Şerbeti’nin 89. Bölümünde; Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer’den görür.