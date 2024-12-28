Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam yayınlanan son bölümünde, gerilim ve heyecan zirve yaptı. Dizi ekibi bölümün ardından yeni fragmanı değil, eğlenceli kamera arkası görüntülerini yayınladı. İşte Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 1

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 82. bölümü ile ekrana geldi. Son bölüm tansiyonu iyice artırdı. 

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Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 2

Yeni yıl davetinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Görkem’in gerçek yüzü ortaya çıkarken, trajedi dolu bir gece yaşandı.

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Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 3

Çıkan yangında ölenler arasında Görkem ve babası Resul yer alıyor. Dizinin hayranları, diğer ölen kişileri de merak ediyor. 

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Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 4

Dizi ekibi bölümün ardından yeni fragmanı değil, eğlenceli kamera arkası görüntülerini yayınladı. İşte Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri...