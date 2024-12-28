Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam yayınlanan son bölümünde, gerilim ve heyecan zirve yaptı. Dizi ekibi bölümün ardından yeni fragmanı değil, eğlenceli kamera arkası görüntülerini yayınladı. İşte Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri...
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Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 82. bölümü ile ekrana geldi. Son bölüm tansiyonu iyice artırdı.
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Yeni yıl davetinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Görkem’in gerçek yüzü ortaya çıkarken, trajedi dolu bir gece yaşandı.
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Çıkan yangında ölenler arasında Görkem ve babası Resul yer alıyor. Dizinin hayranları, diğer ölen kişileri de merak ediyor.
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Dizi ekibi bölümün ardından yeni fragmanı değil, eğlenceli kamera arkası görüntülerini yayınladı. İşte Kızılcık Şerbeti yangın bölümünün kamera arkası görüntüleri...