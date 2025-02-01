Kızılcık Şerbeti yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan ilk kez açıkladı: Settar'dan önce bana geldiler
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın Youtube kanalına konuk oldu. Taylan'ın, Kızılcık Şerbeti ile ilgili itirafı dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren hem de NTV'de Empati programının sunuculuğunu yapan Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın Youtube kanalına konuk oldu.
Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalmıştı. Ahmet Mümtaz Taylan, meslektaşı Tanrıöğen yerine projeye dahil olma sürecini anlattı.
Taylan, "Önce bana gelmişlerdi. O süreçte başka bir planım vardı. Daha doğrusu sağlık durumum çok iyi değildi. O sene Kızılcık Şerbeti de dahil birçok rolü reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum" dedi.
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan, "Settar oynadı ve olağanüstü oynadı. Şimdi Kızıl Goncalar'da da aynısını yapacak. Sonra hayat işte, Settar rahatsızlandı. Faruk Bey (Turgut, Kızılcık Şerbeti yapımcısı) yakın arkadaşım. Hem Settar'a hem ona destek olmak için diziye girdim. Aklıma gelmezdi ama oldu. Zaten ben Settar rolü yapmaya gitmedim, Abdullah olmaya gittim" ifadelerini kullandı.