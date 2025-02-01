Kızılcık Şerbeti yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan ilk kez açıkladı: Settar'dan önce bana geldiler

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan, "Settar oynadı ve olağanüstü oynadı. Şimdi Kızıl Goncalar'da da aynısını yapacak. Sonra hayat işte, Settar rahatsızlandı. Faruk Bey (Turgut, Kızılcık Şerbeti yapımcısı) yakın arkadaşım. Hem Settar'a hem ona destek olmak için diziye girdim. Aklıma gelmezdi ama oldu. Zaten ben Settar rolü yapmaya gitmedim, Abdullah olmaya gittim" ifadelerini kullandı.