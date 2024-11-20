Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgarı! İki oyuncu daha veda edecek
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Dizide yasak aşk yaşayan Giray ve Heves'in ayrılık haberinin ardından 2 oyuncu daha diziye veda edecek.
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Gold Film imzası taşıyan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi üçüncü sezonuyla Show TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
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Diziye ikinci sezonda dahil olan Kaan Taşaner ile üçüncü sezonda gelen Şebnem Dönmez'in 'Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Metehan ve Ömer'in partnerini canlandıran anne-kız Cansu ve Ezgi de önümüzdeki bölümlerle diziden ayrılacak.
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Ketche ile Eylem Oğuz’un yönettiği dizide önce Ezgi’ye hayat veren Duygu Kocabıyık ayrılacak.