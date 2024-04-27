Kızılcık Şerbeti'nde Eylem Tok göndermesi

Kıvılcım karakteri, ekranların karşısına geçtiği sahnede şu ifadeleri kullandı:

"Her anne baba evladını korumak ister. Bunu anlıyorum çünkü ben de bir anneyim. Ama anne olmak baba olmak adaletsiz olmak demek değildir. Birisinin canı yanarken bu başkasının yanına kar kalmamalıdır. Bir çocuk bir kazaya karışmış ve çok büyük bir felakete sebep olmuş. Çocuğunu kurtarmaya çalışarak ona iyilik yaptığını sanan anneye sesleniyorum. Oğlunuzun hayatını mahvettiniz. Onu bir nefret objesi haline getirdiniz. Bir kazayı cinayete dönüştürdünüz. Ve ne yazık ki bu olayda tek suçlu kişi sizsiniz."