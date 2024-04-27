Kızılcık Şerbeti'nde Eylem Tok göndermesi

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde İstanbul Eyüpsultan'da lüks aracıyla kaza yaparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne yol açan ve dört kişiyi de yaralayan oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok konu edildi.
Dizide Ömer Ünal'ın oğlu Metehan babasının yeni aldığı arabayla yarışlara katıldı. Daha sonra arabasını yarışta kaybetti. Arabasını alan çocuk hız yaparken kaza yaptı ve 1 kişiyi öldürdü. Daha sonra annesini arayıp Türkiye'den kaçtılar.
Kıvılcım karakteri, ekranların karşısına geçtiği sahnede şu ifadeleri kullandı:
"Her anne baba evladını korumak ister. Bunu anlıyorum çünkü ben de bir anneyim. Ama anne olmak baba olmak adaletsiz olmak demek değildir. Birisinin canı yanarken bu başkasının yanına kar kalmamalıdır. Bir çocuk bir kazaya karışmış ve çok büyük bir felakete sebep olmuş. Çocuğunu kurtarmaya çalışarak ona iyilik yaptığını sanan anneye sesleniyorum. Oğlunuzun hayatını mahvettiniz. Onu bir nefret objesi haline getirdiniz. Bir kazayı cinayete dönüştürdünüz. Ve ne yazık ki bu olayda tek suçlu kişi sizsiniz."