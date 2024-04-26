Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in düğün sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Fatih'in düğün gününden kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in düğün sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, sezon finali yaklaştıkça daha da heyecanlı olmaya başladı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in düğün sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 2

Görkem ve Fatih'in düğünü de diziye büyük ses getirmişti. Dizide daha boşanmasının kırkı çıkmadan evlenme kararı alan Fatih ve Görkem'in düğünü hepimizi şaşırtmıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in düğün sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 3

Ünal ailesinin Görkem'i evinden aldıkları sahnede göbekler atılıp kutlamalar yapılırken, söz konusu sahneden kamera arkası görüntüleri geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in düğün sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 4