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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in düğün sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Fatih'in düğün gününden kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, sezon finali yaklaştıkça daha da heyecanlı olmaya başladı.
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Görkem ve Fatih'in düğünü de diziye büyük ses getirmişti. Dizide daha boşanmasının kırkı çıkmadan evlenme kararı alan Fatih ve Görkem'in düğünü hepimizi şaşırtmıştı.
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Ünal ailesinin Görkem'i evinden aldıkları sahnede göbekler atılıp kutlamalar yapılırken, söz konusu sahneden kamera arkası görüntüleri geldi.
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