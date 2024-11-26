Kızılcık Şerbeti’nde yeni ayrılık: Fırat Çelik projeye veda ediyor

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine bu sezon katılan Fırat Çelik, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti’nde yeni ayrılık: Fırat Çelik projeye veda ediyor - Resim : 1

Üçüncü sezonunda da en çok izlenen dizi olmaya devam eden Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. 

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Kızılcık Şerbeti’nde yeni ayrılık: Fırat Çelik projeye veda ediyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon başında ekibe Cemal rolüyle katılan ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına hızlı bir giriş yapan ve ardından seyirciyi şaşırtan Fırat Çelik, rekortmen diziden ayrılıyor.

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Kızılcık Şerbeti’nde yeni ayrılık: Fırat Çelik projeye veda ediyor - Resim : 3

Geçtiğimiz haftalarda da dizide Metehan ve Ömer'in partnerini canlandıran anne-kız Cansu ve Ezgi de önümüzdeki bölümlerle diziden ayrılacağı belli olmuştu. 

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Kızılcık Şerbeti’nde yeni ayrılık: Fırat Çelik projeye veda ediyor - Resim : 4