Kızılcık Şerbeti’ndeki yangında kimler ölüyor? 2 isim belli oldu

Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta Görkem'in yalanları gün yüzüne çıkmış, Ünallar'ın evinden kovulmuştu. Dizide bu hafta ise Görkem intikam yeminleri edip hain planlarını devreye sokacak. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği verecek. Çok güzel başlayan gece Görkem'in neden olduğu büyük bir felaketle sonuçlanacak.