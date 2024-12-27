Kızılcık Şerbeti’ndeki yangında kimler ölüyor? 2 isim belli oldu
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni yıl öncesinde olaylı bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Görkem, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktıracak. Peki Kızılcık Şerbeti’ndeki yangında kimler ölüyor? İşte diziden çıkacağı kesinleşen isimler...
Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta Görkem'in yalanları gün yüzüne çıkmış, Ünallar'ın evinden kovulmuştu. Dizide bu hafta ise Görkem intikam yeminleri edip hain planlarını devreye sokacak. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği verecek. Çok güzel başlayan gece Görkem'in neden olduğu büyük bir felaketle sonuçlanacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon finali tadında olayların yaşanacağı dizide Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktıracak. Ve bu yangın kendisinin de sonunu getirecek.
Yangın sonrası 4 ölü, 9 yaralının olması merakları harekete geçirmişti. Ölenlerden birinin Görkem olduğu bilinirken diğer 3 can kaybının kim olduğu merak konusu olmuştu.
Kulislerden sızan bilgilere göre Görkem’in dışında diziden ayrılan ikinci kişi babası Resul’u canlandıran Murat Ercanlı olacak. Yangında hem Görkem, hem de Resul hayatını kaybedecek.