Kızılcık Şerbeti'nden yeni eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 77. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', üçüncü sezonuyla izleyiciyle her Cuma buluşmaya devam ediyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 77. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 77. Bölümünde neler oldu?
Doğa ve Fatih aşklarına yenilerek birlikte olmuşlardır. Doğa çok pişmandır. Fatih ise Doğa’yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.
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Pembe eski mahallesindeki açtığı hayır evine kendini iyice kaptırmıştır. Ailesindeki herkes de sırayla onu ziyarete gelir. Nursema ise ağırlıklı olarak annesinin yanında ona yardımcı olmaktadır.