Kızılcık Şerbeti'nden yeni eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 77. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nden yeni eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 1

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', üçüncü sezonuyla izleyiciyle her Cuma buluşmaya devam ediyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nden yeni eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 2

Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 77. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti'nden yeni eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 77. Bölümünde neler oldu?

Doğa ve Fatih aşklarına yenilerek birlikte olmuşlardır. Doğa çok pişmandır. Fatih ise Doğa’yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. 

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Kızılcık Şerbeti'nden yeni eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 4

Pembe eski mahallesindeki açtığı hayır evine kendini iyice kaptırmıştır. Ailesindeki herkes de sırayla onu ziyarete gelir. Nursema ise ağırlıklı olarak annesinin yanında ona yardımcı olmaktadır.
 