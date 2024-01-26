Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz konuk! Hamiyet karakteri geliyor

Show TV’nin, reyting rekortmeni, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, ve Müjde Uzman’ın paylaştığı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümüne sosyal medyadan ünlü bir isim konuk olacak.
Diziye sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk oluyor. Keskin dizide Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat verecek. Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.
Kızılcık Şerbeti 48. bölümde neler olacak?
Dizinin yeni bölüm fragmanında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Abdullah Bey, iyileşiyor. Evine, ailesinin yanına geri dönüyor. Alev bu durumda ne yapacak?
Öte yandan çocuğu olamayacağını öğrenen Mustafa, Nilay'ın bebeğinin kendisinden olmadığını düşünüyor ve Nilay'a soruyor.
Nilay'ı odada başkasıyla konuşurken gören Mustafa, bakalım Nilay'ı boşayacak mı? Nilay bebeğin kendisinden olmadığını itiraf ediyor.