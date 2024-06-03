'Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek ikinci isim de belli oldu

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'Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Show TV'nin popüler dizisi sezon finaline doğru hızla ilerlerken, oyuncu kadrosunda önemli bir değişim yaşanıyor.
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Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümünde toplam 4 ayrılık yaşanacak. Diziden ayrılacak isimlerden ilki Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı olmuştu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ayrılacak ikinci ismin dizide Umut karakterini canlandıran Serkan Tınmaz olduğu ortaya çıktı.
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Oyuncunun senaryodaki hikayesi bittiği için diziye veda ettiği belirtildi.