'Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek ikinci isim de belli oldu

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde sezon finaline yaklaşılırken, Yiğit Kirazcı’nın ardından veda edecek ikinci de isim belli oldu.

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'Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek ikinci isim de belli oldu - Resim : 1

'Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Show TV'nin popüler dizisi sezon finaline doğru hızla ilerlerken, oyuncu kadrosunda önemli bir değişim yaşanıyor. 

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'Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek ikinci isim de belli oldu - Resim : 2

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümünde toplam 4 ayrılık yaşanacak. Diziden ayrılacak isimlerden ilki Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı olmuştu.

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'Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek ikinci isim de belli oldu - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ayrılacak ikinci ismin dizide Umut karakterini canlandıran Serkan Tınmaz olduğu ortaya çıktı.  

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'Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek ikinci isim de belli oldu - Resim : 4

Oyuncunun senaryodaki hikayesi bittiği için diziye veda ettiği belirtildi.  