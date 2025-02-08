Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor! Müge Bayramoğlu kadroda
Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne oyuncu Müge Bayramoğlu katılıyor. Bayramoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde 'Defne' karakterine hayat verecek.
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Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin dün akşam 87. Bölümü ekrana geldi.
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Hamdi Alkan'ın konuk olduğu bölüm izleyicinin beğenisini topladı. Güçlü oyuncu kadrosu senaryosuyla 3 yıldır zirvede yer alan Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu daha geliyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziye, genç oyuncu Müge Bayramoğlu da dahil olacak.
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Bayramoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde 'Defne' karakterine hayat verecek. Bayramoğlu’nun hikâyeye sürpriz bir giriş yapacağı konuşuluyor.