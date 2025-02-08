Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor! Müge Bayramoğlu kadroda

Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne oyuncu Müge Bayramoğlu katılıyor. Bayramoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde 'Defne' karakterine hayat verecek.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor! Müge Bayramoğlu kadroda - Resim : 1

Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin dün akşam 87. Bölümü ekrana geldi.  

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor! Müge Bayramoğlu kadroda - Resim : 2

Hamdi Alkan'ın konuk olduğu bölüm izleyicinin beğenisini topladı.  Güçlü oyuncu kadrosu  senaryosuyla 3 yıldır zirvede yer alan Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu daha geliyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor! Müge Bayramoğlu kadroda - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziye, genç oyuncu Müge Bayramoğlu da dahil olacak. 

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor! Müge Bayramoğlu kadroda - Resim : 4

 Bayramoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde 'Defne' karakterine hayat verecek. Bayramoğlu’nun hikâyeye sürpriz bir giriş yapacağı konuşuluyor.