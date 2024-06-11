Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Şebnem Bozoklu, Meri karakteri ile dizinin kadrosunda
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Şebnem Bozoklu, Meri karakteri ile dizinin kadrosunda
Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Şebnem Bozoklu katıldı. Canlandıracağı Meri karakterinin kim olduğu merak konusu...
1 / 5
Geçmişte "Canım Ailem", "Ulan İstanbul" ve "Şahsiyet" gibi popüler dizilerde rol almış olan Şebnem Bozoklu, ekranlara geri dönüyor.
2 / 5
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gold Film'in yapımını üstlendiği dizinin kadrosuna, Şebnem Bozoklu da katılıyor.
3 / 5
Şebnem Bozoklu, dizide Meri karakterini canlandıracak ve başrol oyuncusu Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım'ın İzmir'den gelen kuzenini oynayacak.
4 / 5
Ayrıca, diziye dört yeni ve önemli oyuncunun daha katılacağı belirtildi.