Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan yeni açıklama: Hayır, hiçbir sendromum yok

Uzman sözlerine "Birçok konuda araştırma yapıp öğrenmeyi seven bir insanım. Psikoloji de çok ilgilendiğim bir konudur ama bu meslek sebepli çok fazla ön yargılı, dış görünüşle ilgili çok fazla konuşma olduğu için oyunculuk yaptığım - ki böyle diye diye 20 senem oldu - ama bu sürede hep çok rahatsız oldum. Çünkü, hiç sevmem haksızlık, yanlış anlaşılmak, varsayım, ön yargı ama çok maruz kalıyoruz. Her şeyin farkındayım. Savaşlar var, zor hayatlar var, hepsinin farkındayım. Sadece ben kendi dünyamda yaşadığım bir şeyi paylaştım. Dün yaptığım şey oydu. Sevindim dediğim şey şuydu, o kadar çok insanın; yaşı, cinsiyeti, işi ne olursa olsun bu tarz sıkkınlıkları varmış ki, yani gerçekten dinleyen ve ne demek istediğimi anlayan insanların mesajlarını şimdi okudum. Arkadaşlarım aradı. Tekrar bir kendime geldim. Yalnız olmadığımı fark ettim. Hepimiz ne kadar iyi olursak olalım; şanslımız var, sıkıntılı süreçlerden geçen insanlar var, biliyorum. Ama birbirimize tahammülsüzlüğümüz, kabalığımız, incelikten uzaklaşmışlığımız var. Sanıyorum bu noktada birleştik. Buna kısa sürede vesile olmama çok sevindim. Birbirimize anlayışlı olmamız gerektiğini hatırlarız belki." diye devam etti.