Kızılcık Şerbeti'nin Azra'sı Sema Öztürk'ten 'estetik' tepkisi: Anatomi bu yani, değiştiremem

Sema Öztürk eski fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Bazı kafalardaki sorulara cevaben… Yaş 19... Anatomi bu yani, değiştiremem. Ne saçma insanın kendini anlatmaya çalışması... Neden mi koydum? Çünkü sıkıldım kötülüklerden, kariyerime zarar vermek için ellerinden geleni yapmaya çalışanlardan... Daha da bir şey söylemeyeceğim... Bodrum'da deniz kenarında gazeteci bir arkadaşımın çektiği fotograf... Sevgiler"