Kızılcık Şerbeti'nin Azra'sı Sema Öztürk'ten 'estetik' tepkisi: Anatomi bu yani, değiştiremem
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Azra karakterine hayat veren oyuncu Sema Öztürk, hakkındaki 'estetik iddialarına' gençlik fotoğrafı ile yanıt verdi.
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Azra karakterine hayat veren Sema Öztürk, "Bazı kafalardaki sorulara cevaben" mesajı ile 19 yaşında Bodrum'da çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak hakkındaki 'estetik iddialarına' yanıt verdi.
Sema Öztürk eski fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Bazı kafalardaki sorulara cevaben… Yaş 19... Anatomi bu yani, değiştiremem. Ne saçma insanın kendini anlatmaya çalışması... Neden mi koydum? Çünkü sıkıldım kötülüklerden, kariyerime zarar vermek için ellerinden geleni yapmaya çalışanlardan... Daha da bir şey söylemeyeceğim... Bodrum'da deniz kenarında gazeteci bir arkadaşımın çektiği fotograf... Sevgiler"
Ünlü oyuncuya "Hep fıstık gibisin", "Güzel sema, su gibisin", "Meyve veren taşlanır", "Siz hep çok güzeldiniz" gibi yorumlar yapıldı.