Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni karesini paylaştı

Sıla Türkoğlu'nun bu paylaşımının ardından sevgilisi Ata Ayyıldız da paylaşım yapmıştı. İstanbul Üniversitesi mezunu olan işletmeci Ata Ayyıldız ile oyuncu Sıla Türkoğlu ilk kez Mardin'de bir düğünde görüntülenmişlerdi.