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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni karesini paylaştı
İşletmeci Ata Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açan Sıla Türkoğlu, sevgilisi ile yeni karesini paylaştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu işletmeci Ata Ayyıldız ile yeni aşka yelken açtı.
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25 yaşındaki güzel oyuncu Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığını sosyal medya paylaşımları ile duyurmuştu.
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Anılar paylaşımı yapan Sıla Türkoğlu binlerce beğeni almıştı.
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Sıla Türkoğlu'nun bu paylaşımının ardından sevgilisi Ata Ayyıldız da paylaşım yapmıştı. İstanbul Üniversitesi mezunu olan işletmeci Ata Ayyıldız ile oyuncu Sıla Türkoğlu ilk kez Mardin'de bir düğünde görüntülenmişlerdi.