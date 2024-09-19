Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan yaza veda pozları

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yaza veda pozlarını paylaştı. Ünlü oyunu paylaşımına "Yaz bitti ben anca biliyorsunuz ki" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 7
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan yaza veda pozları - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından olan Sıla Türkoğlu dizinin başlamasıyla beraber tatil sezonunu kapattı.

2 / 7
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan yaza veda pozları - Resim : 2
3 / 7
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan yaza veda pozları - Resim : 3

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımları ile yaz sezonuna adeta veda etti. 

4 / 7
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan yaza veda pozları - Resim : 4

Türkoğlu veda pozlarını, "Yaz bitti ben anca biliyorsunuz ki" notuyla paylaştı.