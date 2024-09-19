Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan yaza veda pozları
Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yaza veda pozlarını paylaştı. Ünlü oyunu paylaşımına "Yaz bitti ben anca biliyorsunuz ki" notunu düştü.
1 / 7
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından olan Sıla Türkoğlu dizinin başlamasıyla beraber tatil sezonunu kapattı.
2 / 7
3 / 7
Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımları ile yaz sezonuna adeta veda etti.
4 / 7
Türkoğlu veda pozlarını, "Yaz bitti ben anca biliyorsunuz ki" notuyla paylaştı.