Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na gelecek olan partner belli oldu
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'le ayrılan Doğa için yeni partner geleceği konuşuluyordu. Dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun partneri belli oldu.
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem'le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa'nın hayatına da yeni isim giriyor. Boşandıktan sonra kızıyla annesinin evine yerleşen Doğa, yeni bir isimle tanışıyor.
Doğa'nın tanıştığı ismi ise başarılı oyuncu Kaan Taşaner oynayacak. Taşaner'in karakterinin adı ise henüz belli değil.
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Çimen’in, Gökhan’ın hatırına kapanması ve imam nikahıyla evlenmiş olması Kıvılcım eve bomba gibi düşer. Kıvılcım yıkılmıştır, Doğa ve Alev’in de az da olsa bu konuda bilgi sahibi olmaları ve kendisine söylememeleri de onu ayrıca kızdırır.