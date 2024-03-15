Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na gelecek olan partner belli oldu

Kızılcık Şerbeti'nin 55. Bölümünde neler olacak?

Çimen’in, Gökhan’ın hatırına kapanması ve imam nikahıyla evlenmiş olması Kıvılcım eve bomba gibi düşer. Kıvılcım yıkılmıştır, Doğa ve Alev’in de az da olsa bu konuda bilgi sahibi olmaları ve kendisine söylememeleri de onu ayrıca kızdırır.