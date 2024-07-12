Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan kırmızılar içinde yeni pozlar
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Güzel oyuncunun kırmızılı mini elbiseli son paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.
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Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
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Oyuncu bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından fotoğrafçı Ozan Çağatay'ın çektiği kırmızı elbiseli pozları paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.
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Mini kırmızı elbisesiyle poz veren oyuncuya hayranları, "Her halin ayrı bir güzel ", "Bu kız bir afet ", "Ne giyse güzel oluyor", "Duru güzellik maşallah", "Yine ışıl ışıl parlıyorsun" gibi yorumlar yaptı.
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