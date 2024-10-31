Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'den Paris çıkarması

Kızılcık Şerbeti dizisine ikinci sezonda dahil olan Özge Özacar, sevgilisi Oğuz Özmen ile birlikte Paris'e gitti. Ünlü isim tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'den Paris çıkarması - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Görkem' karakterine hayat veren Özge Özacar,  bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Oğuz Özmen ile Paris'e tatile gitti.

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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'den Paris çıkarması - Resim : 2

Özacar ile sevgilisi Paris sokaklarında keyifli anlar geçirdi. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'den Paris çıkarması - Resim : 3

Romantik tatile çıkan ünlü çiftten Özacar, o anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'den Paris çıkarması - Resim : 4

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle bir dükkanın camına yansıyan el ele görüntülerini paylaştığı gönderisine "Çok şükür" notunu ekledi.