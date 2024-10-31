Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'den Paris çıkarması
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'den Paris çıkarması
Kızılcık Şerbeti dizisine ikinci sezonda dahil olan Özge Özacar, sevgilisi Oğuz Özmen ile birlikte Paris'e gitti. Ünlü isim tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 5
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Görkem' karakterine hayat veren Özge Özacar, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Oğuz Özmen ile Paris'e tatile gitti.
2 / 5
Özacar ile sevgilisi Paris sokaklarında keyifli anlar geçirdi.
3 / 5
Romantik tatile çıkan ünlü çiftten Özacar, o anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
4 / 5
Ünlü oyuncu, sevgilisiyle bir dükkanın camına yansıyan el ele görüntülerini paylaştığı gönderisine "Çok şükür" notunu ekledi.