Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si Fatih Gühan kimdir? Fatih Gühan nereli ve kaç yaşında? Fatih Gühan'ı mercek altına aldık
Show ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde İmam'a Fatih Gühan hayat veriyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si Fatih Gühan kimdir? Fatih Gühan nereli ve kaç yaşında? Fatih Gühan'ı mercek altına aldık
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti dizisinde, İmam İlhami karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fatih Gühan, hem etkileyici performansı hem de kişisel hayatıyla dikkat çekiyor.
Dizide özellikle Nursema ile olan sahneleri ve hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gühan’ın gerçek yaşamı merak edildi.
Fatih Gühan kimdir? Fatih Gühan nereli ve kaç yaşında?
Kızılcık Şerbeti dizisinin İmam İlhami'si olarak izleyici karşısına çıkan Fatih Gühan, 8 Haziran 1993 yılında dünyaya geldi. 32 yaşında. Erken yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Gühan, lise öğrenimini Uşak Sait Sabri Ağaoğlu Lisesi'nde tamamladı.
Lisans eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde tamamlayan oyuncu, eğitimi süresince birçok tiyatroda oynadı.