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'Kızılcık Şerbeti'nin 'Işıl'ı Ece İrtem: "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum, ama bana güzel yaklaşıyorlar"
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin üçüncü sezonunda 'Işıl' karakterine hayat veren Ece İrtem, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İrtem, dizide canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle ilgili gelen tepkileri değerlendirdi.
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Cuma günlerinin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonuna 'Işıl' karakteriyle hayat veren Ece İrtem katıldı.
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Ece İrtem'in hayat verdiği 'Işıl' karakteri, Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı 'Abdullah' ile evlenerek Ünal Ailesi'nde dengeleri alt üst etti.
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'Işıl'ın gelişiyle birlikte ev içindeki dinamikler değişirken, bu durum birçok yeni olayın da fitilini ateşledi.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ece İrtem, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.