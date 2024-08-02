Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna 2 yeni oyuncu daha dahil oluyor

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezona birbirinden iddialı oyuncularla başlıyor.
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Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in ardından Şebnem Dönmez ile Servet Pandur dahil oluyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 23 Ağustos'ta sete çıkacak olan Ketche'nin yönettiği dizinin kadrosuna katılan Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner'in oynadığı Giray'ın annesi Heves'i oynayacak.
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Servet Pandur da Özge Özacar'ın oynadığı Görkem'in babası Resul'un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın Hacı Asude'ye hayat verecek.