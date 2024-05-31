Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Erol Evgin'in sahnesine eşlik etti
Erol Evgin, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya da Erol Evgin ile Harbiye'de bir parçada eşlik etti.
Önceki akşam Harbiye'de sahne alan usta sanatçı Erol Evgin'in sahnesine Evrim Alasya konuk oldu. Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Alasya ile usta sanatçı birlikte bir eseri seslendirdi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Erol Evgin, "Evrim Alasya'yı üç yıl önce Emre Kınay ile birlikte sahne aldıkları bir tiyatro oyununda tanıdım. Yeteneğini çok beğendim ve ardından kendisini tebrik etmek için aramıştım, oradan tanıyorum. Şimdi de sahneye davet ettim. Sesinin güzel olduğunu duymuştum, kırmadı geldi" dedi.
Evrim Alasya da heyecanını dile getirirken, bu gece sahne aldığı için gurur duyduğunu söyledi. Alaysa, gazetecilerin "Birlikte proje olur mu" sorusu için, "Kısmet" dedi.
Kızılcık Şerbeti için de Evrim Alasya, "Çok heyecanlı bir final bekliyor, her şey çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.