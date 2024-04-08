Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı ve yeni partneri Begüm'den ilk set fotoğrafı
Ekranların sevilen fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”ne Begüm karakteri dahil oldu. Partner olması beklenen ikiliyi canlandıran Rahimcan Kapkap ve Hatice Deniz'den ilk fotoğraf geldi.
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Kızılcık Şerbeti dizisinin genişleyen oyuncu kadrosu, seyircilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu Hatice Deniz, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.
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Kıvılcım'ın annesi Sönmez'in evinde çalışan Sevilay'ın kızı Begüm olarak diziye katılan Hatice Deniz, Ömer ve Kıvılcım'ın evinde çalışan olarak başladı.
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Geçen hafta yayınlanan bölümünde lüks kıyafetlere ve eşyalara düşkün olduğu görülen ve Kıvılcım'dan izinsiz eşyalarını karıştıran Begüm'ün dizideki gidişatı merak konusu oldu.
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Genç oyuncunun Metehan'la partner olması beklenirken ikiliden ilk kare de geldi.