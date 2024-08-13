Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı! Pespembe odası dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı! Pespembe odası dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti'nin gözde karakterlerinden Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, annesi ile yaşadığı boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı.
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Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Nilay" karakteri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Dizinin senaristi annesiyle birlikte yaşayan Civelek, evinin kapılarını Show TV'ye açtı. Boğaz manzaralı evin her detayı ise izleyicinin ilgi odağı oldu.
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"Benim çok zevk sahibi olduğumu söylerler o yüzden ben karar veriyorum annem bana seçenek sunuyor" diyen Civelek duvar kağıtlarını da kendisinin seçtiğini söyledi.
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Masayı ise annesinin tercih ettiğini söyleyen oyuncu hem annesinin hem de kendisinin olan çeyiz sandığını da gösterdi.