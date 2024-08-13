Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı! Pespembe odası dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti'nin gözde karakterlerinden Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, annesi ile yaşadığı boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı! Pespembe odası dikkat çekti - Resim : 1

Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Nilay" karakteri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.  

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı! Pespembe odası dikkat çekti - Resim : 2

Dizinin senaristi annesiyle birlikte yaşayan Civelek, evinin kapılarını Show TV'ye açtı. Boğaz manzaralı evin her detayı ise izleyicinin ilgi odağı oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı! Pespembe odası dikkat çekti - Resim : 3

"Benim çok zevk sahibi olduğumu söylerler o yüzden ben karar veriyorum annem bana seçenek sunuyor" diyen Civelek duvar kağıtlarını da kendisinin seçtiğini söyledi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek boğaz manzaraları evinin kapılarını açtı! Pespembe odası dikkat çekti - Resim : 4

Masayı ise annesinin tercih ettiğini söyleyen oyuncu hem annesinin hem de kendisinin olan çeyiz sandığını da gösterdi.