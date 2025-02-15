Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek kaza geçirdi! "Nazara geldim"

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sevenlerini korkuttu.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek kaza geçirdi! "Nazara geldim" - Resim : 1

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin popüler karakteri Nilay’ı canlandıran ünlü oyuncu Feyza Civelek, sevenlerini korkuttu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek kaza geçirdi! "Nazara geldim" - Resim : 2

Alçılı kolunu paylaşan oyuncu, kolunu kırdığını takipçileriyle paylaştı. Civelek, paylaşımında "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik" ifadelerine yer verdi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek kaza geçirdi! "Nazara geldim" - Resim : 3

Civelek’in yaşadığı talihsiz kaza sonrası dizi çekimlerinde nasıl bir değişiklik olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek kaza geçirdi! "Nazara geldim" - Resim : 4