Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek kaza geçirdi! "Nazara geldim"
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sevenlerini korkuttu.
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Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin popüler karakteri Nilay’ı canlandıran ünlü oyuncu Feyza Civelek, sevenlerini korkuttu.
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Alçılı kolunu paylaşan oyuncu, kolunu kırdığını takipçileriyle paylaştı. Civelek, paylaşımında "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik" ifadelerine yer verdi.
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Civelek’in yaşadığı talihsiz kaza sonrası dizi çekimlerinde nasıl bir değişiklik olacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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