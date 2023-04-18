Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek'in acı günü

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek aldığı acı haberle yıkıldı. Genç oyuncu sosyal medya sayfasından dedesinin vefat ettiğini duyurdu ve yaşadığı acıyı paylaştı.

Civelek baba yarısı dediği dedesinin ardından şu duygusal satırları yazdı:

“Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum. Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için… Nur içinde uyu… Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem…”