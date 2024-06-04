Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: "Ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim"

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema "Ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim" dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: "Ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim" - Resim : 1

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: "Ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim" - Resim : 2

Karakoç, "Ben bir gün eczaneye girdim, bir şey alacaktım. Eczacı bana 3 bin TL'lik ürün sattı. Ayıp olmasın diye aldım. Ben ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim" dedi.  Oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: "Ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim" - Resim : 3

Karakoç programda başka bir itirafta daha bulundu. Nursema karakterine hayat veren Karakoç, dizideki kardeşi Fatih'e en az bizim kadar gıcık olduğunu açıkladı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: "Ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim" - Resim : 4

Doğa'yı aldatan sonra da üste çıkan  Fatih için internette tokatlama sitesi açılmıştı.