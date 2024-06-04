Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: "Ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim"

Karakoç, "Ben bir gün eczaneye girdim, bir şey alacaktım. Eczacı bana 3 bin TL'lik ürün sattı. Ayıp olmasın diye aldım. Ben ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim" dedi. Oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.