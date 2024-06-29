Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan tatil pozları
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç sezonun yorgunluğunu atmak için eşiyle Selanik'e tatile gitti. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti nefes kesen sezon finali bölümü ile tatile girdi.
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Kızılcık Şerbetii'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç sezonun yorgunluğunu atmak için eşiyle Selanik'e tatile gitti.
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Karakoç, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun pozlarına "Tatil hakkın canım", "Çok şıksın", "Yine müthişsin", "Çok doğal çok güzel ve çok asilsiniz", "Alev aldı buralar" gibi birçok yorum yapıldı.
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