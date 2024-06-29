Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan tatil pozları

Karakoç, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun pozlarına "Tatil hakkın canım", "Çok şıksın", "Yine müthişsin", "Çok doğal çok güzel ve çok asilsiniz", "Alev aldı buralar" gibi birçok yorum yapıldı.