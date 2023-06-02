Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un kocası Osman Karakoç kimdir?
Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki oyunculuğuyla adından son dönemde oldukça sık söz ettiren Ceren Karakoç'un eşi Osman Karakoç çok merak ediliyor. Peki, Osman Karkaoç kimdir? Hangi dizilerde rol aldı? İşte yanıtı...
2013 yılında kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile dünyaevine giren Ceren Karakoç, son zamanların en popüler oyuncularından biri. Haliyle kocası Osman Karakoç çok merak edilir oldu. Biz de sizin için Osman Karakoç'un hayatını mercek altına aldık...
OSMAN KARAKOÇ KİMDİR?
Osman Karakoç 29 Nisan 1984 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
OSMAN KARAKOÇ'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Filmleri ve Dizileri
- 2011 – Ve Jülyet (Kısa Film)
- 2011 – Gelecek Uzun Sürer (Harun)(Sinema Filmi)
- 2008 – 2015 – Unutma Beni (Ali) (TV Dizisi)
- N'olur Ayrılalım (Yusuf Ilgazoğlu) (2016) (TV Dizisi)
- Aşk ve Mavi (İlyas Teret) (TV Dizisi) (2016-2018)
- Elbet Bir Gün (İsmail Dündar) (2021) (TV Dizisi)
Tiyatro Oyunları
- Örümcek Kadının Öpücüğü,
- Gişe,
- Theope,
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım,
- Romeo Ve Juliet Tek Yol,
- Kayıplar,
- 1984