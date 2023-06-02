Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un kocası Osman Karakoç kimdir?

2013 yılında kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile dünyaevine giren Ceren Karakoç, son zamanların en popüler oyuncularından biri. Haliyle kocası Osman Karakoç çok merak edilir oldu. Biz de sizin için Osman Karakoç'un hayatını mercek altına aldık...

OSMAN KARAKOÇ KİMDİR?

Osman Karakoç 29 Nisan 1984 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

OSMAN KARAKOÇ'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Filmleri ve Dizileri

2011 – Ve Jülyet (Kısa Film)

2011 – Gelecek Uzun Sürer (Harun)(Sinema Filmi)

2008 – 2015 – Unutma Beni (Ali) (TV Dizisi)

N'olur Ayrılalım (Yusuf Ilgazoğlu) (2016) (TV Dizisi)

Aşk ve Mavi (İlyas Teret) (TV Dizisi) (2016-2018)

Elbet Bir Gün (İsmail Dündar) (2021) (TV Dizisi)

Tiyatro Oyunları