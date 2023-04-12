Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir? 10 soruda tanıyalım

SHOW TV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde her geçen gün daha güçlü bir kadın haline gelen Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu da en çok merak edilen isimler arasında. Peki Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Hangi dizilerde oynadı? Yakından tanıyalım...