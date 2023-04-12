Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir? 10 soruda tanıyalım
SHOW TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı? 10 soruda Ceren Yalazoğlu Karakoç'u yakından tanıyalım...
SHOW TV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde her geçen gün daha güçlü bir kadın haline gelen Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu da en çok merak edilen isimler arasında. Peki Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Hangi dizilerde oynadı? Yakından tanıyalım...
1. Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir? Kaç yaşında?
1984 yılında dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, 39 yaşında.
2. Ceren Yalazoğlu Karakoç nereli ?
Ceren Yalazoğlu Karakoç, Ankaralı. Uzun yıllar Ankara’da yaşamını sürdüren oyuncu, üniversite eğitimi sonrasında İstanbul’da yaşamaya başlamıştır.
3. Ceren Yalazoğlu Karakoç hangi üniversitede okudu?
Ceren Yalazoğlu Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde eğitimini tamamladı.