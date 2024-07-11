Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç'tan kıskançlık sorusuna yanıt: Biz o konuları geçtik, kaç yıllık hayat arkadaşım
Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç'tan kıskançlık sorusuna yanıt: Biz o konuları geçtik, kaç yıllık hayat arkadaşım
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Ömer' karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Barış Kılıç, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte Bodrum, Türkbükü'nde kameralara yansıdı. Ünlü isim, muhabirlerin sorularına samimi yanıtlar verdi.
1 / 6
Oyuncu Barış Kılıç şimdilerde Kızılcık Şerbetinde Ömer karakterine hayat veriyor.
2 / 6
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var.
3 / 6
Kılıç'ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun olmuştu. Emir'in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı. Ünlü oyuncunun mezuniyet töreninde paylaştığı aile fotoğraf da çok konuşulmuştu.
4 / 6
Milliyet'in haberine göre Barış Kılıç, önceki gün 17 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ayşegül Kılıç ile Türkbükü'nde iskeleye yanaşan bottan inerken görüntülendi.