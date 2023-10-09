'Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'inden dikkat çeken 'Kıvılcım' itirafı

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin başarılı oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç, Show TV'nin sevilen programı Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

"SAKİNLEŞTİRİCİ ALMAK ZORUNDA KALDIM"

Dizi finalinin en konuşulan sahnesi olan trafik kazası izleyenleri derinden etkilemişti. Evrim Alasya bu sahne hakkında, “Gerçekten zordu. Böyle bir sahne ilk defa deneyimledim. Sakinleştirici almak zorunda kaldım. O anki tüm duygularımı ekrana yansıtmaya çalıştım.” dedi.

BARIŞ KILIÇ: GERÇEK HAYATTA 'KIVILCIM' GİBİ BİR KADINLA BERABER OLAMAM

Dizide Evrim Alasya’nın canlandırdığı 'Kıvılcım' karakterinin dik duruşu ve kadınlara örnek olan replikleri sosyal medyada gündem oluyor. Evrim Alasya, 'Kıvılcım' karakterini denge unsuru olarak tanımlarken Barış Kılıç, "Ben normal hayatta bu kadar keskin duruşu olan bir kadınla beraber olamam" yorumunu yaptı.

"ÖMER' GİBİ BİR KARAKTERİN GERÇEK OLMASI MÜMKÜN"

'Kızılcık Şerbeti'nde Barış Kılıç'ın canlandırdığı 'Ömer' karakteri hakkında konuşan Evrim Alasya, "İnsan olarak bu kadar mükemmel bir erkeğin gerçekte yaşıyor olması mümkün. Senaristimiz Melis Hanıma (Melis Civelek) sorduğunda, ‘Var ki yazıyorum’ demişti” ifadelerini kullandı.