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'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna Hamdi Alkan dahil oldu! İşte dizideki rolü...
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, SHOW TV’de yayınlanan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor.
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan diziye konuk olacak. İlhami'nin babası "Ulvi" karakterine hayat verecek olan Alkan, oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikayeye dahil olacak.
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Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın İhami'ye aşık olduğu üçgende Ulvi'nin gelişi ortalığı daha da kızıştıracak.
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