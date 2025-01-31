'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna Hamdi Alkan dahil oldu! İşte dizideki rolü...

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, SHOW TV’de yayınlanan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna Hamdi Alkan dahil oldu! İşte dizideki rolü... - Resim : 1

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor. 

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'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna Hamdi Alkan dahil oldu! İşte dizideki rolü... - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan diziye konuk olacak.  İlhami'nin babası "Ulvi" karakterine hayat verecek olan Alkan, oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikayeye dahil olacak.

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'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna Hamdi Alkan dahil oldu! İşte dizideki rolü... - Resim : 3

Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın İhami'ye aşık olduğu üçgende Ulvi'nin gelişi ortalığı daha da kızıştıracak.

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'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna Hamdi Alkan dahil oldu! İşte dizideki rolü... - Resim : 4